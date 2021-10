Follia in Brasile, William Ribeiro prende a calci in testa l’arbitro: arrestato per tentato omicidio [VIDEO]

Un episodio clamoroso si è verificato in Brasile. Il protagonista (in negativo) è stato William Ribeiro, calciatore brasiliano della squadra San Paolo-RS: è accusato di tentato omicidio dopo aver aggredito l’arbitro Rodrigo Crivellaro. Il direttore di gara è stato colpito con un calcio alla testa, l’episodio si è verificato durante la partita valida per la serie A2 del campionato statale del Rio Grande do Sul.

L’aggressione si è registrata al 15′ e sul punteggio di 1-0. Dopo aver ricevuto un cartellino giallo, il calciatore si è scagliato contro l’arbitro: prima una spinta, poi un calcio fortissimo in testa. Il direttore di gara è rimasto privo di sensi ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. William Ribeiro è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Il San Paolo-RS ha preso una decisione durissima: la rescissione del contratto con il calciatore.

A Brazilian footballer has been charged with attempted murder after kicking a referee in the head during a second division game, knocking him unconscious

