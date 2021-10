Il warm up del Gp delle Americhe premia Nakagami, Marquez sempre tra i migliori

SportFair

Adesso è tutto veramente pronto per il Gp delle Americhe: i piloti della MotoGP sono scesi in pista, ad Austin, per il warm up, per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della sfida di questa sera.

Al termine della sessione è stato Nakagami ad avere la meglio sui colleghi, piazzandosi in testa alla classifica dei tempi, davanti a Marc Marquez e Alex Rins. Quarto invece Fabio Quartararo, che oggi partirà dalla 2ª postazione in griglia di partenza, alle spalle solo di Bagnaia. 18° invece il poleman, pilota Ducati. Ultimo posto per Valentino Rossi, solo 21°, mentre il suo compagno di squadra, Dovizioso, è 14°.