Nakagami si prende il warm up del Gp dell’Emilia Romagna: bene Bagnaia, Quartararo fuori dalla top 10

SportFair

E’ tutto pronto a Misano per l’ultima gara di Valentino Rossi davanti al suo pubblico italiano. Una domenica doppiamente speciale, perchè si potrebbe decidere il Mondiale. Quartararo potrebbe infatti aggiudicarsi oggi il titolo iridato, ma non parte da una posizione troppo favorevole dopo un weekend difficile in pista contro l’ottimo risultato invece di Bagnaia, suo diretto rivale.

I piloti della MotoGP sono scesi in pista questa mattina per il warm up del Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, che ha visto Nakagami davani a tutti, seguito da Bagnaia e Miller. Nono tempo per Marc Marquez, mentre Quartararo ha chiuso in 11ª posizione. 15° Dovizioso, mentre Valentino Rossi è solo 20°.