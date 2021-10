Wanda Nara hot: il look per la cena con le amiche è davvero bollente [FOTO]

SportFair

Wanda Nara sa come attirare l’attenzione e far impazzire tutti i suoi follower. La showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, è stata di recente protagonista alla Fashion Week di Parigi, dove gioca il marito.

Protagonista a bordo delle passerelle, ma anche sui social, nelle serate con le amiche: ieri sera Wanda Nara ha postato delle Storie Instagram da un locale con amiche e amici sfoggiando un look davvero bollente.

Giacca bianca con pallettes sopra ad un corsetto nero, trasparente, firmato Gucci. Sui social la foto è diventata virale ed a molti è caduto l’occhio su un dettaglio del decolletè dell’argentina. Wanda Nara non ha paura di mostrarsi in tutta la sua bellezza e sensualità e tutti i suoi fan apprezzano e sempre più donne la ammirano anche per questo suo lato.