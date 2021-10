Wanda Nara e Icardi si sono lasciati? Guendalina Rodriguez torna all’attacco: “cara mia, adesso lo sai per certa che Mauro è venuto a letto con me” [FOTO]

SportFair

La fine della storia d’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara è il gossip più chiacchierato del momento. Da ieri non si fa che parlare d’altro che del presunto tradimento del calciatore argentino del PSG: in tantissime hanno dimostrato tutta la loro vicinanza a Wanda Nara, agente, oltre che moglie, di Mauro, ma c’è chi invece ha deciso di infierire.

Stiamo parlando di Guendalina Rodriguez, nota per aver più volte affermato di essere stata a letto con Icardi e oggi lo ha confermato ancora una volta, scrivendo un tweet indirizzato alla moglie del calciatore argentino: “cara Wanda Nara adesso lo sai per certa che Mauro Icardi è venuto a letto con me anche settimana scorsa, adessio rido io e usciranno le chat“.