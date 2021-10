La telenovela continua, Wanda Nara distrugge Mauro Icardi: “mi piace di più la mia mano senza anello” [FOTO]

SportFair

La telenovela continua. I fan si stanno appassionando, anche se non sono ancora riusciti a capire se si tratti di una messa in scena o meno. Tra Wanda Nara e Mauro Icardi è davvero finita oppure no? La showgirl argentina, moglie e agente del calciatore del PSG, qualche giorno fa aveva sorpreso tutti con una Storia Instagram con la quale annunciava “hai rovinato un’altra famiglia per una pu***na”.

Ieri sera, però, Mauro Icardi ha sorpreso tutti con un post ed una storia Instagram con i quali omaggiava sua moglie per la festa della mamma argentina. Post che hanno fatto immaginare un riavvicinamento, anche se in molti hanno pensato che fossero solo un tentativo di riavvicinamento e di scuse.

E’ probabile che sia quest’ultima l’opzione corretta, poichè questa mattina Wanda Nara ha pubblicato una nuova storia Instagram che sembra proprio una risposta a suo marito. “Mi piace di più la mia mano senza anello”, ha scritto la showgirl argentina, facendo probabilmente anche riferimento alla foto pubblicata nelle storie Instagram di Icardi nella quale spiccava un grande anello nella mano di Wanda. Una risposta chiara e precisa, che smentisce i post del calciatore del PSG di ieri e conferma ancora una volta la rottura tra i due.