Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati: il calciatore adesso minaccia l’addio al calcio

Continua la telenovela che riguarda il gossip tra Wanda Nara e Mauro Icardi: la coppia si sarebbe lasciata a causa di un presunto tradimento da parte del calciatore del Psg. Nel programma argentino Los ángeles de la mañana sono stati svelati nuovi dettagli sulla vicenda. Secondo la giornalista Yanina Latorre, Wanda Nara avrebbe assunto un investigatore per pedinare il marito e avrebbe anche hackerato il cellulare: “ha trovato conversazioni con China Suarez, dove lei gli chiedeva di vedersi, implorandolo e dicendo: ‘Peccato tu sia così famoso, muoio dalla voglia di vederti’, ‘Voglio vederti in un bar solo noi due’. Icardi dice che non hanno fatto sesso e China dice lo stesso”. Icardi e China si sarebbero scambiati foto del set e degli allenamenti. “Icardi non nega nulla e dice che è stata lei che ha iniziato, ma che non l’ha mai incontrata e che era solo un flirt”.

China Suarez ha negato ogni tipo di coinvolgimento. Secondo le ultime voci Icardi starebbe tentando in ogni modo di farsi perdonare da Wanda e avrebbe pronunciato addirittura una frase shock: “se non mi perdoni non gioco più”. Inoltre Icardi non avrebbe gradito la presenza di Maxi Lopez a Parigi.