La Fiorentina mette la (Martinez) Quarta, il Napoli la settima. La Roma accelera e riscatta il derby

La Fiorentina mette la (Martinez) Quarta, il Napoli la settima e la ribalta. La squadra di Luciano Spalletti si conferma la squadra più in forma del campionato di Serie A ed una delle principali candidate alla vittoria finale. Settima vittoria consecutiva per gli azzurri, si tratta di una partenza record per una squadra costruita bene e che è stata rinforzata nella sessione estiva di mercato. La compagine di Italiano ha dimostrato tutta la sua forza, è in grado di lottare per le zone altissime della classifica. La gara entra nel vivo al 28′, la Fiorentina passa in vantaggio con un gol di Martinez Quarta. La reazione del Napoli si registra dopo dieci minuti, Osimhen viene fermato in area di rigore, è penalty. Insigne sbaglia, ma sulla ribattuta Lozano firma l’1-1. Nella ripresa è di Rrahmani il gol che regala altri tre punti al Napoli, finisce 1-2.

La Roma si riscatta

La Roma mette alle spalle la sconfitta nel derby contro la Lazio e si conferma una squadra in grado di lottare per i primi posti. La gara contro l’Empoli non è stata mai in discussione, la squadra di Mourinho ha subito messo in mostra la supremazia dal punto di vista qualitativo e fisico. E’ Pellegrini l’uomo in più della Roma, il centrocampista si conferma uno dei migliori centrocampisti del campionato, è in grado di garantire qualità e soprattutto un buon numero di gol. Nella ripresa i padroni di casa trovano il raddoppio con Mkhitaryan. Il tecnico Andreazzoli si gioca la carta Cutrone, ma è troppo tardi per pensare ad una rimonta. Anzi, è la Roma ad avvicinarsi al tris. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 2-0. La squadra di Mourinho sale a quota 15 in classifica, l’Empoli fermo a 9.