Football americano, il VIDEO divertente di Vita Vea: il giocatore non riesce a togliersi la maglietta

SportFair

La partita di football americano tra Philadelphia Eagles e Tampa Bay Buccaneers è finita alla ribalta non tanto per il risultato finale, quanto per un episodio curioso che si è registrato. Per la cronaca il match si è concluso sul risultato di 22-28.

Le telecamere erano tutte su Leonard Fournette, giocatore dei Tampa Bay Buccaneers per l’intervista, ma l’attenzione è poi andata a finire tutta su Vita Vea. Il giocatore è rimasto bloccato mentre tentava di togliersi l’imbottitura, la maglietta è rimasta incastrata. Per fortuna un uomo è andato in suo soccorso, poi le telecamere hanno staccato dalla scena. Il video in poco tempo è diventato virale.