Vincenzo Nibali ritrova la vittoria a casa sua dopo due anni! Il Giro di Sicilia ha un nuovo re

Giornata di festa per tutti gli appassionati italiani di ciclismo, che hanno seguito in questi giorni i corridori in gara al Giro di Sicilia. Dopo la splendida vittoria di ieri di Alejandro Valverde, che ha conquistato la terza tappa della mini corsa a tappe siciliana a ben 41 anni, oggi è stato il turno di Vincenzo Nibali.

Lo Squalo dello Stretto ha ritrovato la vittoria ed il sorriso proprio a casa sua, nella sua terra, nella sua Sicilia, tagliando per primo il traguardo di Mascali. Era da due anni che Nibali non vinceva una tappa e lo ha fatto oggi sulle pendici dell’Etna, dopo essere andato in fuga e aver allontanato i suoi avversari con una prestazione impeccabil ein discesa.

Una vittoria di tappa che incorona Nibali ‘re’ del Giro di Sicilia: col successo di oggi, infatti, il messinese ha scavalcato Alejandro Valverde, aggiudicandosi la vittoria finale.

Le emozioni di Vincenzo Nibali dopo la vittoria

“Un’emozione incredibile vincere sulle strade dove pedalavo da bambino. Vedere i miei amici e la mia famiglia mi fa esplodere dentro un’emozione difficile da spiegare. Sono stato felice ieri quando ho visto che Valverde aveva vinto“, queste le prime parole dello Squalo dello Stretto dopo il successo di oggi.