Sacrificio e determinazione ripagano sempre: le lacrime del campione, Vincenzo Nibali ed il pianto liberatorio dopo la vittoria al Giro di Sicilia [VIDEO]

Giornata memorabile per gli appassionati di ciclismo che hanno seguito le gesta dei corridori in gara al Giro di Sicilia: dopo la vittoria di ieri di Alejandro Valverde, oggi è stato il turno di un altro veterano, che non conquistava una vittoria di tappa da più di due anni, Vincenzo Nibali.

Lo Squalo dello Stretto si è imposto sul traguardo di Mascali, riuscendo a superare nella classifica generale Valverde e, dunque, prendendosi anche la vittoria finale della mini corsa a tappe siciliana, davanti ai suoi tifosi, nelle strade che percorreva da bambino.

Una vittoria speciale ed emozionante, che ha fatto scoppiare Nibali, che il prossimo anno sarà nuovamente un corridore Astana, in un pianto liberatorio: dopo anni difficili, di dolori, critiche, cadute, infortuni ed interventi, lo Squalo ha ritrovato la vittoria, una vittoria dal sapore unico.

Commoventi le immagini del corridore della Trek in lacrime, lacrime di emozione e gioia, al termine della frazione odierna.