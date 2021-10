La pazzesca rimonta di Colbrelli! Ecco come Sonny ha vinto la Parigi-Roubaix [VIDEO]

SportFair

Una domenica pomeriggio davvero intensa e speciale, ancora una volta in questo 2021, per lo sport italiano. Dopo la vittoria in Bulgaria di Sinner, che si è confermato campione a Sofia, Sonny Colbrelli è stato autore di una storica impresa, vincendo la Parigi-Roubaix, 22 anni dopo l’ultimo successo italiano.

L’azzurro, fresco campione d’Europa, si è aggiudicato l’Inferno del Nord facendo impazzire di gioia tutti i tifosi italiani. Una rimonta pazzesca quella di Colbrelli, arrivato al velodromo con Vermeersch e Van Der Poel: una sfida a tre sensazionale, al termine della quale è stato proprio l’italiano ad avere la meglio: Colbrelli, infatti, ha risposto all’attacco del collega della Lotto Soudal, andandosi a prendere una vittoria sbalorditiva.

Di seguito il video degli ultimi momenti della corsa di oggi: