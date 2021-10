Clamoroso incidente in Moto3, immagini da paura da Austin [VIDEO]

SportFair

La domenica di gare del Gp delle Americhe inizia con due episodi davvero spaventosi. La gara di Moto3 è stata caratterizzata da due incidenti che hanno messo seriamente in pericolo i piloti.

A 3 giri dalla fine divesi piloti sono finiti a terra, rischiando grosso, ma uscendo fortunatamente tutti illesi e la Direzione Gara ha deciso di concludere la gara con l’ordine d’arrivo di ‘gara-1’, quello registrato a 10 giri dalla fine, con Guevara davanti a tutti.

La dinamica dell’incidente

Oncu ha tagliato la strada ad Alcoba superandolo e ha toccato la gomma della sua moto innescando un maxi incidente che ha visti coinvolti anche Migno e Acosta.

Lo sfogo di Migno

“Bisogna fare qualcosa, continuano a morire ragazzi. Non mi sono fatto niente, ma ho preso davvero paura. Bisogna muoversi adesso, non fra un po’. E’ necessario fare qualcosa. Solo per fortuna oggi non si è fatto male nessuno, mi ha salvato la tuta. Questo non è il modo di correre, c’è da cambiare qualcosa nella categoria e nel comportamento dei piloti in pista. Se non è oggi sarà la prossima. Saremo tutti d’accordo su questo”, ha affermato Migno ai microfoni Sky al termine della gara.