Lacrime, balli e sorprese per il nuovo campione del mondo di MotoGP: a Misano la festa di Fabio Quartararo [VIDEO]

Il Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna ha chiuso definitivamente i giochi: una caduta a 4 giri dal termine ha infranto tutti i sogni di Bagnaia e della Ducati, che hanno dovuto assistere ai festeggiamenti di Fabio Quartararo, nuovo campione del mondo di MotoGp.

Il pilota della Yamaha è il primo francese a conquistare il titolo iritado in MotoGP e a Misano, davanti al pubblico italiano, si è lasciato andare a festeggiamenti di lusso. Il team di Quartararo ha infatti organizzato tutto alla perfezione nell’eventualità che il francese si fosse aggiudicato il titolo sulla pista di Misano.

Quartararo, che a fine gara si è lasciato andare ad un bellissimo pianto di gioia ed emozione, ha percorso una passerella su un tappeto rosso, per poi fermarsi a metà strada e guardare un video speciale per lui realizzato, che ripercorreva la sua carriera, sin da quando era un bambino, fino ad oggi, per poi continuare a camminare fino a raggiungere una teca preziosa, che conteneva un casco davvero speciale, in versione dorata.

Quartararo, poi, ha anche ballato in compagnia di un diavolo virtuale, per poi raggiungere i suoicolleghi al parco chiuso e rilasciare le prime dichairazioni, solo dopo essersi lasciato andare ad un altro pianto per le troppe emozioni: “non ci credo ancora, è fantastico!”.