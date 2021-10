Festa a sorpresa per i 40 anni di Zlatan Ibrahimovic: la cantante preferita, gli amici ed una Ferrari da 500 mila euro [VIDEO]

SportFair

Grande festa per Zlatan Ibrahimovic all’hotel Hyatt Centric di Milano: Helena, la compagna del calciatore svedese, ha organizzato una festa a sorpresa per i 40 anni del calciatore del Milan, invitando tutti i suoi amici più cari, da Verratti a Donnarumma, arrivati da Parigi per festeggiare Zlatan, ai suoi attuali compagni di squadra al Milan.

C’erano proprio tutti ed Helena ha pensato anche ad un intrattenimento davvero speciale: a cantare per Zlatan c’era infatti la sua cantante preferita, la bosniaca Nada Topčagić, autrice della canzone diventata famosa durante la partecipazione di Ibrahimovic al Festival di Sanremo.

Non potevamo mancare poi luci e regali monstre: l’hotel ha creato con le luci delle camere una maxi scritta col numero ’40’, gli anni compiuti da Ibrahimovic. Una cena speciale, a base di pesce, ed una torta dai colori rossoneri, con un scarpa da calcio. Non si conoscono i regali che gli amici di Ibrahimovic hanno fatto al calciatore svedese, ma Zlatan, intanto, di regalo se n’è fatto uno davvero mostruoso: il calciatore del Milan aveva infatti condiviso sui social la foto di una Ferrari SF90 Spider, color oro, che costa circa 500 mila euro.