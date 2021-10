Scintille tra Hamilton e Verstappen ad Austin, Max duro: “mi ha spinto fuori”

SportFair

E’ iniziato un nuovo weekend di gara di Formula 1. I piloti sono scesi in pista ieri per le prime due sessioni di prove libere del Gp degli Stati Uniti, durante le quali non sono mancate le scintille. Durante le Fp2 di ieri sera, Hamilton e Verstappen hanno dato vita ad un duello insolito in pista, fatto di sorpassi e controsorpassi.

Episodi che hanno fatto infuriare l’olandese della Red Bull, che si è sfogato al team radio dando dell’idiota al suo rivale della Mercedes e facendogli il gestaccio del dito medio.

“Non ho capito bene cosa sia successo con Lewis. Mi ha affiancato e mi ha spinto fuori sul rettilineo principale”, ha commentato dopo le prove Verstappen.