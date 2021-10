Ventura scatena la discussione: “ho sbagliato ad accattare la Nazionale”

SportFair

L’esperienza sulla panchina della Nazionale italiana è stata pessima. Stiamo parlando ovviamente di Gian Piero Ventura che ha fallito la qualificazione al Mondiale in Russia del 2018. L’ex Torino rimpiange di aver accettato la proposta: “Le partite le guardo, certo, faccio anche il tifo. Rabbia? Non voglio neanche più affrontare l’argomento, ho sbagliato ad accettare la panchina e ho pagato ma ero e sono tifoso della Nazionale” , ha dichiarato in un’intervista a Radio Marte.

L’arrivo di Mancini ha svoltato il rendimento dell’Italia: “Mancini e la Federazione hanno fatto un lavoro straordinario, dopo l’Europeo andiamo a prenderci il Mondiale”.