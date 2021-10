Valentino Rossi e i problemi sul bagnato, il Dottore pungente: “è dal 2016 che abbiamo questi problemi”

SportFair

E’ andata in scena oggi a Misano la prima sessione di prove libere del Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Una giornata non troppo soddisfacente per la Yamaha e Valentino Rossi, alla sua ultima gara davanti al pubblico di Misano.

“In mattinata la moto andava bene e ho sfiorato la top-10. Mi a spettavo nel pomeriggio di confermarmi. La pista asciugandosi e girando con le gomme da bagnato è un disastro però per noi. Non abbiamo grip”, ha affermato ai microfoni Sky il Dottore al termine della prima giornata di prove a Misano.

“E’ dal 2016 che abbiamo problemi di questo genere. Ne parlai anche con la Yamaha, ma nei fatti non si sono trovate delle soluzioni. Gli altri hanno compiuto degli step in avanti non so di quale natura e si adattano meglio alle gomme. Posso solo dire che la M1 così è molto complicata da guidare“, ha concluso il 9 volte campione del mondo.