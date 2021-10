Valentino Rossi esclude un ripensamento ed un ritorno: “non farò come Michael Schumacher”

SportFair

I piloti della MotoGP sono pronti per un nuovo weekend di gara: i campioni delle due ruote sono scesi in pista ieri ad Austin, per le prime due sessioni di prove libere del Gp delle Americhe, che si prospetta ricco di polemiche a causa dei grossi rischi che si corrono sul circuito texano non troppo sicuro.

I piloti hanno manifestato ieri tutte le loro perplessità, proponendo un accorciamento della gara se non addirittura la cancellazione. Tra coloro che si sono detti preoccupati per le condizioni della pista c’è anche Valentino Rossi, che a margine delle prove libere di ieri ha avuto modo anche di parlare del suo ritiro, escludendo categoricamente un ritorno.

“Non tornerò come ha fatto Schumacher. Ho cercato di correre fin quando ne avevo. Non penso che tornerò” ha affermato il Dottore.