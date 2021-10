Il nome per la bimba in arrivo, il ritiro e la frecciata a Marquez, Valentino Rossi a Le Iene: “nel 2015 mi ha fatto perdere”

SportFair

Domenica Valentino Rossi ha disputato il suo ultimo Gp a Misano e adesso mancano solo 2 gare al suo ritiro ufficiale dalla MotoGP. In attesa della grande festa di Valencia e dopo quella andata in scena a misano domenica scorsa, il Dottore resta ancora concentrato sul suo lavoro, nonostante gli scarsi risultati.

A seguito del Gp dell’Emilia Romagna il 9 volte campione del mondo è stato raggiunto da Le Iene per un servizio che andrà in onda questa sera: “ho pensato di continuare quest’anno, però ho detto, vedo quanto sono competitivo, se riesco a vincere, se riesco a salire sul podio, se riesco a fare delle belle gare. Ma quest’anno è stata più dura del previsto, mi aspettavo di andare un po’ più forte, di fare meno fatica. Dopo la gara di Assen, e lì mi ero prefissato di decidere con calma, ho aspettato una settimana e poi ho detto, via, ci siamo. Il problema è che io sono vecchio. Ho 42 anni, gli altri piloti ne hanno 25. Fossi stato più giovane ci sarebbe stato il tempo per ripensarci ma ormai va bene così. È stato un weekend molto emozionante, con una grande atmosfera. Era pieno di gente, di tifosi. Poi sono contento perché sono riuscito a fare una bella gara. Partivo indietro e sono finito decimo, sono riuscito ad andare piuttosto forte, ho fatto dei sorpassi, mi sono divertito, quindi è stato il miglior modo per salutare tutti i tifosi. E dopo la bandiera a scacchi mi sono fermato sotto la tribuna, ho tirato il casco, è stato bello”, ha affermato il Dottore.

Valentino Rossi ha anche parlato dell’impatto che ha avuto la sua presenza nel mondo a due ruote: “prima il Motomondiale era uno sport abbastanza famoso però un po’ di nicchia. Con me tanta gente si è avvicinata alle moto, gente che non le conosceva: dai bambini piccoli alle signore di ottanta anni, con cui ho un grandissimo successo… È stato questo il bello, è diventato più famoso. Comunque ci sono un sacco di piloti italiani… Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, mio fratello Luca Marini, Enea Bastianini. Questi quattro nel 2022 in MotoGP possono essere forti. Sarà un po’ diverso ma sarà bello ugualmente“.

Non poteva mancare poi una frecciata a Marc Marquez per quel Mondiale perso nel 2015: “nel 2015, ci sono dei ricordi molti brutti perché c’è stata una grande lotta tra me e Lorenzo e abbiamo avuto dei problemi con Marquez che mi ha fatto perdere. Non si era mai visto che un campione corra per far perdere un altro e non per vincere lui. mi dispiace non aver vinto 10 mondiali perché a Valencia ho sbagliato e sono caduto ma questo ha fatto più male. È un grande rammarico perché non me l’aspettavo e da lì non è stato più lo stesso“.

“Sapere di diventare papà è sicuramente più emozionante, vincere il Mondiale è più adrenalinico. Se abbiamo scelto il nome? Ce ne sono ancora due-tre in ballottaggio. Un nome che abbiamo già scartato è Valentina per me, Sofia per lei. Ci piaceva Vittoria, vediamo dai…. Mi dispiace andare in pensione ma continuerò a fare il pilota, correrò con una macchina l’anno prossimo, rimarrò in pista, altrimenti mi annoio. Correrò con delle macchine GT, serie Endurance, però adesso dobbiamo capire che campionato fare”, ha concluso Rossi.