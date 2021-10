L’annuncio di Valentina Vezzali: “100% di pubblico per Italia-Svizzera, stiamo lavorando anche sulle Atp Finals di Torino”

SportFair

Il prossimo weekend in Serie A preannuncia molto spettacolo. Il pensiero è anche rivolto alla Nazionale italiana con la squadra di Roberto Mancini che si giocherà la qualificazione nello scontro diretto contro la Svizzera fissato per il 12 novembre alle 20:45. All’Olimpico è previsto il pubblico delle grandi occasioni con la proroga al 100% del pubblico, come confermato da Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport.

“Ho già presentato la richiesta al Comitato Tecnico Scientifico per gli impianti all’aperto e al chiuso chiedendo il 100%. Vista l’andatura epidemiologica, la situazione ci consente di aprirci ulteriormente. Nella fase di transizione farò una deroga per Italia-Svizzera”, ha dichiarato Vezzali al termine dell’incontro con il CONI a Largo Chigi.

Conferme anche da Gabriele Gravina: “capienza al 100% per Italia-Svizzera? Siamo a buon punto, sono sicuro che avremo un bello stadio”.

“Le Atp Finals di Torino? Stiamo lavorando anche su quello”, ha detto sempre Valentina Vezzali.