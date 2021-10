UFC, è vittoria di Marvin Vettori contro Paulo Costa: il trionfo al termine di un match avvincente

SportFair

E’ andato in scena il main event della UFC Night Fight, si sono incontrati Marvin Vettori e Paulo Costa. Nella preparazione dell’incontro l’italiano è stato perfetto anche nel taglio del peso, non si può dire lo stesso dell’avversario brasiliano che non è riuscito a tagliare il giusto peso addirittura per 12 kg di differenza. L’italiano riceverà il 20% della borsa di soldi destinata a Paulo Costa per la penalità dell’avversario per il mancato taglio del peso.

Marvin Vettori è reduce dalla sconfitta contro Israel Adesanya nell’incontro per il titolo ed è stato protagonista di uno score di 17 vittorie, 5 sconfitte e un pari. Paulo Costa è, invece, fermo da un anno.

Subito tensione prima del match con Paulo Costa che provoca Vettori. Low kick di Costa, guardia inversa di Vettori. Attacco dell’italiano che riesce quasi a fare arrivare a terra l’avversario. Middle kick di Costa, poi sinistro di Vettori. Jab di Costa di sinistro, poi diretto di Vettori e middle kick di Costa. Attacco potentissimo di Vettori, il primo round dovrebbe essere a favore dell’italiano.

Nel secondo round partenza sprint di Paulo Costa, head kick pericoloso: rischio spalle a parete per Vettori. Dito negli occhi del brasiliano, un punto detratto a Costa. Il secondo round potrebbe essere in parità a causa del punto detratto a Costa.

Nel terzo round head kick e middle kick di Costa. Jab di destro di Vettori e Takedown di Costa. Vettori finisce a terra, ma riesce a rialzarsi. Ground and Pound leggero di Vettori. Anche il terzo round potrebbe essere a favore di Vettori, ma il match è molto equilibrato.

Nel penultimo round middle kick di Costa ma Vettori risponde con un Jab. Sinistro di Costa, poi quello di Vettori. Jab di Costa a segno, poi sequenza vincente di Vettori, poi mette a segno un jab bellissimo. Anche il quarto round è equilibrato.

Nell’ultimo e quinto round avvio positivo di Costa, il brasiliano all’attacco con l’obiettivo di recuperare. Vettori prova a resistere, sinistro a segno. Destro di Costa, Vettori prova il takedown, il tentativo è fallito. Finisce il round e si attende la decisione dei giudici. Vince Vettori. Vittoria Unanime 48-46 per Vettori.