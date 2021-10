Tyson Fury avvisa Cristiano Ronaldo: “Manchester non è abbastanza grande per tutti e due”

SportFair

Tyson Fury ha trionfato nel match del Mondiale WBC dei pesi massimi, “The Gipsy King” ha dominato contro Deontay Wilder nell’incontro che è andato in scena sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA). Il pugile pensa già al futuro ed il suo sogno è quello di combattere all’Old Trafford, lo stadio del Manchester United. Fury è un grandissimo tifoso dei Red Devils. Il campione inglese ha avvisato Cristiano Ronaldo: “Sono davvero felice che sia tornato all’Old Trafford, ma questa città non è abbastanza grande per entrambi! Se vivessi a Manchester sarebbe un problema. Ma sono a un’ora di autostrada a Morecambe, quindi c’è molta distanza”.

In un’intervista al Sun il pugile ha parlato anche del futuro: “Ho due incontri in programma a Las Vegas, ma mi piacerebbe riportare un combattimento per il titolo mondiale a Manchester. È sempre stato un mio sogno combattere all’Old Trafford. L’ultimo incontro è stato Eubank contro Benn nel 1993 ed è stato incredibile”.