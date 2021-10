Da Federica Pellegrini ad Harley Quinn: la trasformazione della ‘Divina’ per Halloween è fantastica [VIDEO]

SportFair

Halloween è alle porte e in vista della tanto amata e celebrata Notte di tutti gli spiriti sacri sono già iniziati i festeggiamenti, con travestimenti e party esclusivi. Non è riuscita a non cedere alla tentazione di travestirsi Federica Pellegrini: la Divina ha infatti pubblicato sui social il suo prima e dopo, ma anche un breve video del travestimento.

La campionessa azzurra di nuoto aveva chiesto aiuto ai fan dopo essersi resa conto che il suo costume, ordinato online, non sarebbe arrivato in tempo per la festa, ma ieri ha poi sorpreso tutti mostrando il suo vestito e, successivamente il suo bellissimo cambio look. Federica Pellegrini ha Harley Quinn, personaggio comparso per la primavolta in Batman, nel 1992, ma che ha avuto grande successo col film Suicide Squad.

La Divina, oltre a mostrare passo dopo passo il suo travestimento, ha condiviso con i suoi follower uno scatto della serata in compagnia del suo compagno e allenatore Matteo Giunta, travestito da Joker.