Tragico episodio dopo City-Bruges: tifoso del Manchester brutalmente aggredito, è in coma

Manchester City-Bruges tragica per un tifoso belga di 63 anni! L’uomo, tifoso del City, è stato brutalmente aggredito da un gruppo di tifosi del Bruge dopo la sfida di Champions League di ieri sera, vinta dalla squadra di Guardiola per 5-1. Il 63enne è stato aggredito in una stazione di servizio a pochi km dallo stadio a seguito di una lite nata perchè indossava una sciarpa della sua squadra del cuore. I tifosi del Bruges non ci hanno visto più dalla rabbia e si sono scagliati contro di lui, causandogli gravi conseguenze: l’uomo si trova infatti in coma e sta lottando per la vita.

“Blue Moon Belgium è stato vittima di una violenza insensata la scorsa notte. Mio padre è stato aggredito vigliaccamente a causa della sua sciarpa del City durante una sosta a Drongen. Speriamo che i colpevoli vengano trovati e puniti. Siamo stati in tutta l’Inghilterra e nel resto d’Europa, mai aggressioni. Veniamo in Belgio una volta e tu sei dato per morto. Continua a combattere papà”, si legge sulla pagina Facebook del gruppo di tifosi belgi del City.

Il figlio di Guido, questo il nome del tifoso aggredito, ha raccontato l’aggressione, spiegando di come a suo padre è stata sottratta con la violenza la sua sciarpa mentre aspettava due amici: “quando mio padre ha chiesto indietro la sua sciarpa, ha ricevuto un duro colpo alla testa, dopo di che i colpevoli sono fuggiti e hanno lasciato mio padre come morto“.