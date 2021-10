Townsend esulta come Cristiano Ronaldo: la reazione del calciatore portoghese [VIDEO]

SportFair

Il Manchester United è sceso in campo per la partita della Premier League, i Red Devils sono una candidata per la vittoria del titolo. La prima parte di campionato è stata equilibrata, almeno quattro-cinque squadre sono in grado di lottare per la vittoria finale. Lo United si è rinforzato con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, il portoghese è stato protagonista di un inizio di stagione veramente positivo.

L’ex Juventus non è sceso in campo dal primo minuto nella partita contro l’Everton, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1. Il gol del vantaggio è stato siglato da Martial dopo 43 minuti, il pareggio è arrivato al 65′ con Townsend. L’esultanza del centrocampista ha fatto molto discutere, il centrocampista ha mimato il gesto di Cristiano Ronaldo ed il ‘siuuu’. Cr7 non ha gradito e già durante il match si sono registrati momenti di nervosismo, al fischio finale Townsend si è avvicinato per abbracciare Ronaldo, ma ha ricevuto solo un’occhiataccia e una smorfia.