Torino-Juventus, le probabili formazioni e dove vedere il match: data, ora e canale tv del match

Si torna in campo per la settima giornata del campionato di Serie A, la stagione entra sempre più nel vivo. Un big match mette di fronte Torino e Juventus, si tratta di un derby che non ha bisogno di grosse presentazioni. La compagine di Massimiliano Allegri è reduce dal successo in Champions League contro il Chelsea, in campionato la squadra è in ripresa e nelle ultime tre partite ha conquistato sette punti. I granata sono in serie positiva da quattro gare, in particolar modo sono stati entusiasmanti i successi contro Salernitana e Sassuolo, mentre contro il Venezia è arrivato solo un punto. Allegri è pronto a lanciare Kean dal primo minuto, al suo fianco Chiesa considerando le indisponibilità di Morata e Dybala. Il tecnico Juric risponde con Brekalo e Sanabria.

Torino-Juventus, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ola Aina; Pobega, Brekalo; Sanabria. All. Juric

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean. All. Allegri

Torino-Juventus, data e canale tv

Il match della 7ª giornata di Serie A fra Torino e Juventus sarà trasmesso sabato 2 ottobre alle ore 18:00 in esclusiva da DAZN.