Torino-Juventus 0-1, le pagelle di SportFair: la Vida Loca, Kean e McKennie a ‘Chi l’ha visto’

Tanti sbadigli per gran parte del match, poca qualità dal punto di vista tecnico e qualche occasione da gol. E’ andata in scena la partita della settima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Torino e Juventus che si sono affrontate in un derby che non ha bisogno di tante presentazioni, almeno dal punto di vista ambientale. Sotto l’aspetto tecnico non è stato un derby indimenticabile, in particolar modo la squadra di Allegri non è riuscita a confermare la stessa intensità vista contro il Chelsea in Champions League. Il Torino ha fatto la sua onesta partita. Decide un gol nel finale di Locatelli, poi il palo di Kulusevski, finisce 0-1.

Torino-Juventus, le pagelle di SportFair

TORINO (3-4-2-1):

Milinkovic Savic voto 6.5: si sta mettendo in mostra come un portiere molto affidabile, non può nulla su Locatelli. Come il fratello.

Zima voto 6: il Torino ha piazzato un buon colpo sul mercato, si dimostra un calciatore di prospettiva. In crescita.

Bremer voto 6.5: è il punto di riferimento della difesa di Juric, la forza fisica è il suo punto di forza. Macigno.

Rodriguez voto 6: non è il suo ruolo preferito, è principalmente un esterno. Adattato.

Singo voto 6.5: non si ferma mai, è migliorato tanto anche dal punto di vista tattico. Il lavoro paga.

Pobega voto 6: non sente la pressione del derby e si dimostra un calciatore affidabile. Buona la ‘prima’.

Mandragora voto 6.5: va vicino al gol nel primo tempo con un tiro dalla distanza, si prende la responsabilità di tanti palloni. Geometra.

Aina voto 6.5: è comunque uno dei migliori per spinta e coraggio. Ma viene comunque sostituito. Giocherà male la prossima?

Lukic voto 6: buon primo tempo, poi l’ammonizione lo condiziona un po’. Prezioso.

Brekalo voto 5.5: passo indietro rispetto all’ultima prestazione, oggi non riesce a farsi vedere.

Sanabria voto 5.5: non viene servito nel migliore dei modi. Viene ammonito per una sbracciata. Alza il gomito.

In panchina: Berisha, Gemello, Izzo, Baselli 5.5, Ansaldi 6, Verdi, Kone, Vojvoda, Warming, Linetty 6, Rincon s.v., Buongiorno. Allenatore: Juric.

JUVENTUS (4-4-1-1):

Szczesny voto 6.5: salva il risultato nel primo tempo con un grande intervento, il momento difficile è alle spalle. Ritorno al passato.

Danilo voto 6: deve ancora trovare la migliore condizione fisica, ma si conferma un calciatore prezioso per Allegri. Trovate il cognome.

De Ligt voto 6.5: è in un momento di ottima forma, di testa e di piede ferma ogni azione. Universale.

Chiellini voto 6.5: si conferma uno dei migliori difensori in circolazione, chiude ogni tentativo degli avversari. Alza il muro.

Alex Sandro voto 6: i suoi inserimenti sono pericolosi, Milinkovic gli nega il gol. Bomber mancato.

Chiesa voto 6: parte in posizione esterna, poi si avvicina di più alla porta. Manca solo la porta, assist per Locatelli.

McKennie voto 5: si inserisce con insistenza, ma non è lucido in fase realizzativa. Serve la convergenza. Chi l’ha visto?

Locatelli voto 7: è il miglior centrocampista della Juve. Forse l’unico. In gol all’86’. La Vida Loca.

Rabiot voto 5.5: un po’ meglio rispetto alla prova contro il Chelsea, ma niente di entusiasmante. Non si applica.

Bernardeschi voto 5.5: non conferma la prestazione contro il Chelsea, oggi sbaglia tanto. Alla ricerca della continuità.

Kean voto 5: non si fa mai vedere nel primo tempo, viene giustamente sostituito nella ripresa. Altro che guerriero.

In panchina: Pinsoglio, De Sciglio, Arthur, Cuadrado 6.5, Pellegrini, Bonucci, Kaio Jorge s,v,, Rugani, Bentancur, Kulusevski 6. Allenatore: Allegri.