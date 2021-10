Tiafoe showman durante la sfida con Sinner: prima finisce sugli spalti ad abbracciare gli spettatori, poi… minaccia il suo avversario, che risate! [VIDEO]

E’ in corso a Vienna la seconda ed ultima semifinale del torneo. Sinner e Tiafoe si stanno sfidando sul centrale dell’impianto austriaco a caccia di un pass per la finalissima di domani contro Zverev.

Un match appassionante e ricco di spettacolo, durante il quale non mancano anche momenti divertenti ed esilaranti. A regalare tante e divertentissime risate è stato il 23enne statunitense: Tiafoe, dopo uno scambio spettacolare col suo avversario è finito in tribuna, dove ha proseguito la sua corsa a seguito di un errore che gli è costato caro. Lo statunitense ha abbracciato prima una signora e poi un ragazzo, facendo ridere tutti i presenti.

Ma non finisce qui! A seguito di un punto impossibile di Sinner, Tiafoe lo ha anche scherzosamente minacciato, facendo finta di scaraventargli addosso la sua racchetta, strappando anche un sorriso al suo rivale italiano. Pochi minuti dopo, infine, Tiafoe si è buttato a terra, sfinito, ancora una volta a seguito di un bel punto di Sinner.

Frances : 🎶 “gonna try with a little help from my friends.”#Tiafoe #Sinner #ErsteBankOpen #ATPVienna #HomeOfTennis #tennisextra pic.twitter.com/bGnxMBGu8S

— Ligue de Défense du MTO (@LigueMTO) October 30, 2021