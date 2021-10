Tiafoe sa come far stancare e… innervorsire i suoi avversari: Zverev come una trottola, ma il titolo di Vienna è suo! [VIDEO]

SportFair

Tiafoe è finito tra le polemiche dopo la semifinale di ieri del torneo ATP di Vienna giocata contro Jannik Sinner. Lo statunitense è riuscito a vincere in rimonta dopo aver fatto un vero e proprio show, distraendo il suo avversario e conquistando il pubblico.

Scenette divertenti, punzecchiature e un buon tennis hanno portato Tiafoe a staccare il pass per la finale di oggi, contro Zverev, dove la musica non è cambiata. Lo statunitense, dopo aver perso il primo st ha provato a stancare ed innervosire il suo avversario, il tedesco campione olimpico in carica, con delle giocate davvero estenuanti. Zverev, però, non si è fatto intimidire dal suo rivale e ha comunque portato a casa la vittoria, aggiudicandosi il titolo.