Terribile caduta per Celia Serber ai Mondiali di ginnastica artistica [VIDEO]

SportFair

Sono in corso in Giappone i Mondiali di ginnastica artistica. Gli atleti di tutto il mondo si stanno sfidando per andare a caccia delle medaglie più preziose, ma non mancano colpi di scena ed episodi preoccupanti.

Tra questi c’è sicuramente la caduta di Celia Serber: l’atleta francese è stata protagonista di una caduta spaventosa sulla trave. Serber ha sbagliato la preparazione all’uscita, sbattendo il collo in maniera davvero impressionante. Fortunatamente, però, sembra non aver riportato gravi conseguenze, tornano poi a gareggiare negli altri esercizi.