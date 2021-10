Hamilton si conferma il più veloce in Turchia, bene Leclerc: i tempi delle FP2 a Istanbul

SportFair

E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp di Turchia di Formula 1. I piloti sono tornati in pista per continuare il loro lavoro sulle monoposto ad Istanbul in vista della gara di domenica.

Nelle FP2 turche è stato Lewis Hamilton il più veloce, seguito da un ottimo Charles Leclerc e da Valtteri Bottas. Subito dietro le Red Bull di Perez e Verstappen, rispettivamente 4° e 5°, seguite da Norris ed Alonso. Chiude la top ten l’italiano Giovinazzi, mentre l’altra Ferrari, quella di Sainz è 12ª.