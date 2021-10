Federica Pellegrini attapirata in pigiama: Staffelli fa visita alla Divina e le consegna il… 6° tapiro [FOTO]

SportFair

Non c’è pace per Federica Pellegrini! La Divina, che spesso deve fare i conti con la sveglia all’alba per la visita dell’antidoping, oggi ha avuto un risveglio… particolare.

Ci ha pensato Valerio Staffelli a far iniziare col sorriso la giornata della nuotatrice italiana: l’inviato di Striscia la Notizia ha infatti consegnato un nuovo tapiro a Federica Pellegrini, ma non sono ancora chiari i motivi. Probabilmente, Staffelli ha scelto di consegnare il tapiro alla campionessa italiana di nuoto per aver finalmente ‘confessato’ di avere una relazione col suo allenatore Matteo Giunta. Proprio due anni fa, infatti, alla consegna di un altro tapiro, Staffelli aveva provato ad indagare sul rapporto tra i due, ma Federica Pellegrini aveva ripetutamente affermato di essere single e di non avere alcuna relazione col suo coach.

E’ stata la nuotatrice ad annunciare di aver ricevuto un nuovo tapiro, condividendo nelle sue Storie Instagram una foto che la ritrae in pigiama col ‘premio’: “attapirata appena svegliata. Grazie Valerio Staffelli per questo numero 6 (se non sbaglio)”, ha scritto Federica Pellegrini.