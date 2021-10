Tamberi apprezza il regalo al Festival dello Sport: l’eroe di Tokyo si abbuffa con il cannolo gigante tricolore [VIDEO]

SportFair

Gianmarco Tamberi continua ad essere un personaggio molto seguito, l’impresa alle OlimpiadI è stata indimenticabile. Il classe 1992 si è poi confermato anche con la vittoria della Diamond League a Zurigo. Gli ultimi giorni sono stati anche di relax, l’atleta è stato immortalato in vacanza in un tuffo acrobatico, poi l’imprevisto in ospedale e la gaffe in hotel.

Nella giornata di ieri Tamberi ha partecipato al Festival dello Sport di Trento. Il campione di salto in alto ha ricevuto un cannolo tricolore. Il regalo a sorpresa è stato molto apprezzato, l’eroe di Tokyo ha pubblicato sui social un video mentre mangia il dolce con grande soddisfazione. In basso il VIDEO.