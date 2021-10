Tamberi, l’imprevisto in ospedale della sua Chiara e la gaffe in hotel: “sono andato a prendere la colazione e ho sbagliato tavolo” [VIDEO]

SportFair

La vacanza in Grecia è terminata per Gianmarco Tamberi e la sua futura sposa, Chiara Bontempi. La bellissima coppia, però, si sta godendo ancora un po’ di meritato relax considerando che l’altista azzurro è attualmente fermo con gli allenamenti dopo una stagione super.

Non mancano però gli imprevisti: Gimbo, dopo aver partecipato ieri al Festival dello Sport, ha raccontato sui social che la sua Chiara ha avuto un problema per il quale è dovuta andare in ospedale. Nulla di grave, rassicura l’altista, che poi per sdrammatizzare ha raccontato anche una gaffe tutta da ridere.

Tamberi, direttamente da una bellissima piscina, in compagnia della sua fidanzata, ha raccontato di come questa mattina, dopo essere andato a prendere la colazione in albergo, abbia sbagliato poi tavolo, scambiando un’altra ragazza per la sua Chiara. Tante risate e divertimento per Gimbo.