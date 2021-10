Tamberi influencer… alternativo! Gimbo ringrazia il suo vicino per la… maionese [VIDEO]

SportFair

Gianmarco Tamberi è amatissimo in tutt’Italia, ma piano piano, grazie al suo carattere e alle sue prestazioni in pista, si è fatto apprezzare anche nel resto del mondo.

Il 2021 per Gimbo è stato davvero speciale: l’azzurro ha infatti coronato il suo sogno, vincendo la gara di salto in alto delle Olimpiadi di Tokyo, a pari merito con l’amico e collega Barshim.

Seguitissimo sui social, Tamberi, che ha sempre strappato un sorriso in pista durante le sue gare, è sempre divertente ed esilarante. Tra nuovi tagli di capelli, mangiate in compagnia della fidanzata e degli amici, partitelle di basket e tanto altro, Gianmarco trova anche il tempo per vestire i panni dell’influencer. Un influencer, però, insolito ed esilarante: Tamberi ha infatti pubblicato una storia Instagram tutta da ridere: “ormai su Instagram ci sono tutti quelli che ringraziano le persone che gli regalano prodotti. Io su Instagram invece oggi devo ringraziare il mio vicino di casa, che mi ha dato la maionese! E’ molto più importante la maionese con le patatine fritte. Grazie Diego Grazie!“, ha affermato Tamberi scherzando sul fatto di aver chiesto al vicino la maionese.