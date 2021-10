Tamberi e Jacobs esclusi dal premio “Atleta dell’anno”, Gimbo sorprende tutti: sui social l’appello agli italiani

SportFair

Ieri sera l’Italia intera ha appreso, indignandosi, che Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi non figurano nella lista dei candidati per il premio di Atleta dell’Anno dei World Athletics Awards 2021 che verranno consegnati nel mese di dicembre.

A distanza di qualche ora dalla comunicazione dei 10 atleti candidati al premio, è Gianmarco Tamberi a rompere il silenzio e rasserenare tutti gli italiani infuriati per l’esclusione sua e del suo connazionale Jacobs, campione olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4×100.

“A quanto pare non saremo noi a vincere il premio di “atleta dell’anno” ( forse giustamente aggiungo io) ma quello che è certo è che nessun paese al mondo ha goduto come noi in quei 10 minuti!!!❤🇮🇹 E allora ricordiamoglielo. Facciamo rimbalzare di nuovo questo abbraccio nel telefono di tutti quanti!! A noi “basta” la gioia e la consapevolezza di aver vinto le olimpiadi! Per il premio abbiamo ancora tanti anni davanti….🤣Share it! 🙌”, queste le parole di Tamberi che hanno strappato un sorriso a tutti gli italiani, che sicuramente accoglieranno il suo appello e faranno girare l’abbraccio di Gimbo e Jacobs in tutto il mondo.