Tacconi stronca Dybala: “Allegri ha bisogno di calciatori con le palle, non come lui”

Non è un buon momento per la Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla pesantissima sconfitta casalinga contro il Sassuolo. La posizione di classifica è preoccupante, il distacco dal primo posto è di 13 punti. L’inizio di stagione ha fatto emergere evidenti problemi nella rosa della squadra, anche in attacco. Sul banco degli imputati è finito anche Paulo Dybala, sono arrivate critiche dall’ex portiere Stefano Tacconi nella classica rubrica sul sito ilbianconero.

“Comincio a ricredermi un po’. Speravo che Allegri avesse la bacchetta magica per sistemare un po’ tutta la situazione. Ma non ci sta riuscendo. Non sta trovando il filo giusto con i suoi giocatori. O i suoi giocatori non rispondono a ciò che pensa l’allenatore. Alcuni calciatori non sono da Juventus e non credo che una fascia da capitano possa cambiare un giocatore. Dybala non può essere il top player di questa squadra. Non sta dando quello che dovrebbe dare, non ha il peso giusto. E’ una cosa difficoltosa: Allegri ha veramente bisogno di giocatori con le palle, non di questo spessore”.