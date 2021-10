Sorteggiati i tabelloni di Indian Wells, Berrettini e Sinner direttamente al secondo turno e faranno coppia nel doppio! Gli accoppiamenti

SportFair

E’ tutto pronto per il Masters 1000 di Indian Wells: lo spettacolo inizierà domani sera e gli appassionati italiani non vedono l’ora di seguire le partite degli azzurri, che lotteranno in campo per provare ad arrivare più in fondo possibile.

E’ stato sorteggiato il tabellone principale, che vede le strade di due italiani incrociarsi molto presto. Berrettini e Sinner esordiranno direttamente al secondo turno e non conoscono ancora il loro avversario. Il tennista romano affronterà il vincente del match tra un qualificato e Kudla, mentre il collega altoatesino dovrà vedersela con Sock o Millman. I due azzurri, se riusciranno a proseguire il loro percorso nel torneo di Indian Wells si incontreranno agli ottavi di finale.

Anche Mager e Sonego potrebbero dare vita ad un altro derby azzurro: i due italiani si potrebbero incontrare al terzo turno. Strada tutta in salita per Musetti, che dovrà prima vedersela con Ramos Vinolas e poi, in caso di vittoria, affronterà Felix Auger Aliassime. Fognini, che farà il suo esordio in California direttamente al secondo turno, sfiderà il vincente tra Struff e Galan e, poi, potrebbe incontrare subito Tsitsipas.

Occhio anche al torneo di doppio, con Sinner e Berrettini che formeranno una coppia super e Fognini che scenderà in campo con Sonego.

Il tabellone femminile

Per quanto riguarda il torneo femminile, applausi per Trevisan, che ha raggiunto Camila Giorgi nel main draw, così come anche Jasmine Paolini, ripescata come lucky loser. Trevisan sfiderà Bouzkova, mentre Paolini farà i conti con Hontama. Giorgi, che scenderà in campo direttamente al secondo turno, sfiderà la vincente del match tra Anisimova e Scott.