Supercoppa, Inter-Juventus a San Siro il 5 gennaio: verso lo slittamento di due gare di Serie A

Domenica si sono affrontate Inter e Juventus, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1, la rivincita è stata già programmata per il 5 gennaio quando andrà in scena la Supercoppa italiana. Si affrontano la vincente della Coppa Italia e quella del campionato di Serie A in una partita che preannuncia sempre grande spettacolo. La gara di Supercoppa non si giocherà a Ryad, ma a San Siro: sono le ultime indiscrezioni che sono circolate nelle ultime ore. L’ufficialità è attesa entro i prossimi giorni.

In Arabia Saudita si tornerà probabilmente dal 2022-23. La Lega Serie A ha un contratto firmato con l’Arabia Saudita che prevede lo svolgimento di un’altra edizione a Ryad. Era prevista una data per esercitare l’opzione, ma non è arrivata in tempo la comunicazione. Per questo motivo la Serie A, Inter e Juventus hanno deciso di muoversi in autonomia.

La decisione del 5 gennaio porterebbe allo slittamento di due partite del campionato di Serie A: Juventus-Napoli, in programma il 6 gennaio e Bologna-Inter sempre nella stessa giornata.