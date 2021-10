Sul bagnato di Istanbul spicca Gasly, Hamilton preferisce non rischiare: i tempi delle Fp3 del Gp di Turchia

SportFair

E’ terminata la terza ed ultima sessione di prove libere del GP di Turchia di Formula 1. I piloti sono scesi in pista sul bagnato ad Istanbul in vista delle qualifiche di questo pomeriggio, che si dovrebbero disputare sul circuito asciutto. Al termine della sessione è Gasly il più veloce, seguito da Verstappen e Perez.

Quarto tempo invece per Sainz, che partirà dal fondo della griglia e si lascia alle spalle il suo compagno di squadra Leclerc e Fernando Alonso. Più indietro le Mercedes con Bottas e Mercedes rispettivamente nono e 18°. Il britannico campione del mondo partirà con 10 posizioni di penalità per la sostituzione di alcuni elementi della power unit e per questo motivo non ha voluto rischiare troppo questa mattina in pista.