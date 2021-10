Uomo di m**da! Donnarumma non è il benvenuto a Milano: striscioni contro l’ex portiere rossonero alla vigilia di Italia-Spagna [FOTO]

SportFair

E’ tutto pronto per la sfida di Nations League di domani tra Italia e Spagna. Gli appassionati non vedono l’ora di rivedere in campo, questa volta a San Siro, i campioni d’Europa per una nuova sfida avvincente contro la Spagna, battuta in semifinale ai rigori nella rassegna continentale.

La squadra di Mancini si è allenata in vista dell’atteso appuntamento, ma domani a San Siro non è prevista una grande festa proprio per tutti gli azzurri: il clima è infatti un po’ teso a Milano, dove sono apparsi poche ore fa degli striscioni di insulti verso Donnarumma.

Il calciatore azzurro non è ben accetto a Milano a causa del suo addio al club rossonero, al quale ha preferito il PSG e i tifosi non ci hanno pensato due volte prima di realizzare degli striscioni per mostrare tutto il loro disprezzo per il portiere.

“Donnarumma, a Milano non sarai più il benvenuto. Uomo di merda“, si legge sullo striscione firmato Curva Sud Milano. La prima partita nello stadio della sua vecchia squadra non sarà per nulla facile per Donnarumma.