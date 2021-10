Mauro Icardi e lo scatto bollente poi cancellato: a letto con Wanda Nara, “di notte vieni a chiedere perdono” [FOTO]

SportFair

Mauro Icardi e Wanda Nara sono la coppia più chiacchierata del momento a causa della loro crisi che è finita presto sui social, tra Storie Instagram, insulti, tenativi di smentite, riavvicinamenti e tanti tanti dubbi.

Sembra che il ‘pericolo’ sia rientrato e che la showgirl argentina abbia perdonato il marito, calciatore del PSG, per averle nascosto una chat bollente con l’attrice argentina Maria Eugenia Suarez, detta La China, ma non sembra volerlo particolarmente ammettere sui social. Proprio ieri Wanda Nara aveva pubblicato una foto che la ritrae nuda sotto la doccia in bianco e nero con la didascalia “Mood”, ad indicare che al momento il suo umore è solitario e nero.

Il marito, però, l’ha smentita nella notte, con uno scatto davvero hot dal loro letto. “Quando sei di cattivo umore su instagram ma di notte vieni a chiedere perdono. Come siamo messi? Non mi è chiaro“, ha scritto il calciatore argentino in una Storia Instagram notturna, presto cancellata, insieme ad una foto che lo ritrae a letto con la moglie.