I Campioni d’Europa protagonisti dei nuovi spot di Poste Italiane: lo sfottò agli inglesi è tutto da ridere [VIDEO]

SportFair

L’estate 2021 degli italiani è stata davvero speciale grazie agli infiniti successi azzurri nello sport. Ad aprire le danze ad una lunga serie di vittorie è stata la Nazionale di Mancini, che lo scorso luglio ha vinto gli Europei di Calcio 2021, battendo in finale l’Inghilterra.

I Campioni d’Europa hanno fatto sognare l’Italia intera, che ancora oggi si diverte a prendere in giro l’Inghilterra ed i suoi tifosi per la sconfitta. Sfottò infiniti, a partire dalla pasta asciutta di Bonucci fino ai tantissimi meme realizzati dai tifosi e diventati virali sui social. Adesso, a distanza di 3 mesi dalla splendida impresa azzurra, ecco spuntare un nuovo sfottò, firmato “Poste Italiane”. L’azienda ha ingaggiato i campioni d’Europa per nei nuovi spot pubblicitari e non mancano dei riferimenti alla vittoria contro l’Inghiterra.

Bonucci, Locatelli e Jorginho sono ospiti a cena del ct Mancini e portano il dolce. “Cosa hai portato”, chiede il difensore della Juventus al collega del Chelsea. “Zuppa inglese”, risponde divertito il centrocampista azzurro. Sui social Poste Italiane ha pubblicao il dietro le quinte dei nuovi spot, regalando delle divertenti chicche a tutti i fan azzurri.