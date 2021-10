Spinazzola corre sul tapis roulant, il compagno Mancini: “vai Leo, stiamo tornando” [VIDEO]

SportFair

Leonardo Spinazzola è stato un grandissimo protagonista della Nazionale italiana all’Europeo 2021. Nelle prime partite è sempre stato il migliore in campo, poi si è fermato per l’infortunio al tendine d’Achille. Emerson si è confermato un ottimo sostituto e la squadra ha trionfato con il successo in finale contro l’Inghilterra dopo i calci di rigore.

L’assenza di Spinazzola è stata, invece, pesantissima per la Roma. Il calciatore è uno dei migliori esterni del campionato e Mourinho non ha mai schierato il classe 1993. L’ex Atalanta migliora giorno dopo giorno e nelle ultime settimane ha fatto passi in avanti veramente importanti. Gianluca Mancini ha filmato l’allenamento del compagno, Spinazzola corre sul tapis roulant: “vai Leo, stiamo tornando”, è il commento del difensore ex Perugia. In basso il video.