Paura in casa Spezia: malore in allenamento per Aimar Sher, il centrocampista in ospedale

SportFair

Lo Spezia è reduce dal pareggio della decima giornata del campionato di Serie A nello scontro per la salvezza contro il Genoa. La squadra di Thiago Motta è pienamente in corsa per raggiungere l’obiettivo e dovrà conquistare altri punti nelle prossime partite. Le ultime ore sono state, però, di grande paura.

Malore in allenamento per Aimar Sher, il centrocampista è stato trasportato immediatamente in ospedale per accertamenti che, fortunatamente, hanno dato esito negativo.

“Questa mattina il centrocampista aquilotto Aimar Sher, durante una seduta di allenamento differenziato, ha accusato un lieve malore che ha reso necessario il trasporto presso l’ospedale Sant’Andrea per alcuni esami diagnostici, i quali hanno dato esito negativo. Il calciatore verrà dimesso nelle prossime ore”, si legge sul sito del club.