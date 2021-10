Spalletti in versione rapper: il tecnico in panchina con collane appariscenti, il nuovo look scatena le reazioni [FOTO]

SportFair

Tanti argomenti di discussione al termine della partita del campionato di Serie A tra Roma e Napoli. Il big match della nona giornata del massimo torneo italiano si è concluso sul risultato di 0-0. Nel complesso non si sono registrate grosse occasioni da gol, la più pericolosa nel secondo tempo con il palo colpito da Osimhen su deviazione di Mancini.

Il Napoli non ha vinto per la prima volta in campionato (otto vittorie e un pareggio), la Roma ha riscattato la debacle in Conference League contro il Bodo Glimt. Nel finale si sono scatenate le reazioni da parte dei social, l’argomento di discussione è stato il look di Luciano Spalletti: il tecnico si è presentato in panchina con collane appariscenti. Tantissimi commenti sui social: “Spalletti sembra un rapper con quelle collane”, “ma che collane ha Spalletti”, “ma quante collane ha Spalletti?!? Sembra Mr. T !!!”, si legge. Il tecnico è stato anche espulso.