Paura per Soucek, tacchettata da un avversario: volto insanguinato e punti di sutura [FOTO]

Paura per Tomas Soucek, centrocampista del West Ham che è stato colpito duramente nel match di Premier League contro l’Everton. La partita si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un gol siglato da Ogbonna al 74′. La partita è salita alla ribalta per un altro episodio: al 79′ il calciatore Soucek è stato colpito in pieno volto da una tacchettata involontaria di Salomon Rondon.

Il calciatore si è rialzato tutto insanguinato e sui profili social ha deciso di scherzare: “Qualche altro punto sul mio viso, da aggiungere alla mia collezione. Non mi arrendo mai per nessun motivo. Grande vittoria ragazzi e continuate così. Non preoccupatevi, sono ancora vivo”.