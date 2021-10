Sophia Floersch nella storia: è la prima donna a salire sul podio assoluto nella European Le Mans Series

SportFair

Sophia Floersch torna a far parlare di sè e questa volta per uno strepitoso traguardo raggiunto. La pilota tedesca, che qualche anno fa ha fatto spaventare il mondo intero col suo incidente nelle gara di F3 di Macao, adesso ha scritto la storia diventando la prima donna a salire sul podio assoluto nella European Le Mans Series.

Un traguardo raggiunto a seguito della 4 ore di Portimao, dove la tedesca ha chiuso al terzo posto col suo APRacing Team. In Portogallo è andato in scena il sesto e ultimo round della stagione 2021 e Sophia Floersch, che in ELMS aveva corso anche nel 2020, mentre gareggiava anche in altre competizioni e proseguiva il suo programma in F3, è riuscita a dire la sua.

“Per tutto l’anno sono passato dalle macchine GT3 nel DTM all’LMP2 nel FIA World Endurance Championship, quindi il passaggio a una nuova squadra non è scoraggiante“, aveva dichiarato prima della gara. Mentre la pilota tedesca sta attualmente valutando le sue opzioni per il 2022, ha testato l’LMP2 Oreca dell’Algarve Pro Racing all’Estoril, prima di annunciare che si sarebbe unita alla squadra per la gara di casa al finale di stagione dell’ELMS al Circuit do Algarve.

“Attualmente sto cercando di capire quale sia l’opzione migliore per me nel 2022 ed è importante percorrere più chilometri possibile, e correre con Algarve Pro nella European Le Mans Series 4 Ore di Portimao è la scelta giusta. Sono un paio di stagioni che faccio gare di resistenza e sarà interessante vedere dove sono rispetto a Ferdinand [Habsburg] e Richard [Bradley], in un campo molto competitivo”, aveva aggiunto prima di avvicinarsi con fiducia alla pista portoghese.

Floersch ha iniziato l’ultimo round col piede giusto, riuscendo ad essere veloce già in prova ed inserendosi bene nella squadra. Anche in gara, poi, la tedesca è riuscita a dire la sua, facendo un’ottima prestazione e riuscendo a difendersi dagli attacchi degli avversari, gestendo benissimo la sfida, chiudendo il suo ‘turno’ al quinto posto dopo un’intensa battaglia che non l’ha lasciata del tutto soddisfatta.

Ci hanno pensato poi i suoi compagni di squadra a recuperare e permettere all’Algarve Pro Racing di chiudere al terzo posto, facendo diventare quindi Sophia Floersch la prima donna in assoluto a conquistare un podio assoluto nella European Le Mans Series.