Sinner, si può fare! L’altoatesino ancora in corsa per le ATP Finals: la situazione

Jannik Sinner ha trionfato ieri ad Anversa, diventando il primo italiano a vincere quattro tornei in un anno. Un successo importantissimo quello del tennista altoatesino, che resta dunque ancora in corsa per le ATP Finals di Torino.

La situazione nella Race migliora per Sinner che adesso sembra aver cambiato idea ed essere concentrato proprio su questo obiettivo: arrivare a Torino e giocare con i migliori: Sinner, grazie al successo di ieri, ha fatto un importante balzo in avanti, tornano in decima posizione, a soli 110 punti da Hurkacz.

Per accedere alla Race basterà il nono posto considerando che saranno i migliori 8 a scendere in campo a Torino, ma che Rafa Nadal non ci sarà. Sono 4 coloro che si contenderanno gli ultimi due posti: si prospettano settimane di fuoco con i prossimi appuntamenti stagionali con Ruud, Hurkacz, Sinner e Norrie. Già questa settimana, a Vienna, dove il vincitore si aggiudica 500 punti, 300 il finalista, 180 i semifinalisti e 90 coloro che verranno eliminati ai quarti di finale, i 4 contentendi agli ultimi due posti per le ATP Finals regaleranno sicurmente spettacolo, per andare a caccia del miglior risultato possibile. Dopo Vienna i tennisti avranno l’opportunità di raccogliere ancora punti preziosi col Masters 1000 di Parigi-Bercy, che assegna appunto 1000 punti al vincitore, 600 al finalista, 300 ai semifinalisit e 180 a coloro che verranno eliminati ai quarti di finale.